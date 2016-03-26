بالصور.. هبوط أرضى يتسبب فى ميل أحد العقارات السكنية بأسوان

شهدت مدينة أسوان، بعد ظهر اليوم السبت، هبوطاً أرضياً مفاجئاً بمدخل أحد العقارات السكنية بشارع بيومى السيد، دون وقوع ضحايا أو إصابات بشرية، وقررت الحماية المدنية إخلاء العقار من السكان فوراً بعدما تسبب فى حدوث ميل للعقار.

وأكد اللواء محمد عاطف، السكرتير العام لمحافظة أسوان، أن الهبوط الأرضى جاء نتيجة حفر بالوعة قديمة للصرف الصحى من حوالى 30 عاماً، أمام مدخل العقار رقم 16 بشارع بيومى السيد، والمكون من ثلاثة طوابق، ملك لورثة "عبد الله عكاشة".

وأوضح "عاطف"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، حضر إلى موقع الهبوط، وقرر على الفور إخلاء العقار السكنى من الأهالى، وانتداب لجنة من كلية الهندسة جامعة أسوان، لإعداد التقرير الهندسى للمكان، مشيراً إلى أنه قرر أيضاً توفير وحدات سكنية فى الإيواء العاجل للمتضررين من الواقعة.

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