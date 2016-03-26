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سقوط برجى كهرباء بسبب الرياح الشديدة والعواصف الترابية فى الوادى الجديد

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سقوط برجى كهرباء بسبب الرياح الشديدة والعواصف الترابية فى الوادى الجديد سقوط برجى كهرباء بسبب الرياح الشديدة والعواصف الترابية فى الوادى الجديد
تسببت سرعة الرياح وموجة الطقس السيئ التى تشهدها محافظة الوادى الجديد، فى سقوط برجى كهرباء للضغط العالى وعدد من الأشجار بقرية الهنداو التابعة لمركز الداخلة، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائى عن القرية والقرى المجاورة لها، كما سقطت عدد من الأشجار فى الفرافرة دون حدث إصابات.

من جانبه ناشد اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، مواطنى المحافظة، عبر الإذاعة المحلية للمحافظة، ضرورة توخى الحذر، خاصة المصابين بأمراض الصدر، من الرياح الشديدة المحملة بالأتربة، موجهاً بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة حالة الطقس وإعداد تقارير كل ساعة، كما أصدر توجيهات عاجلة بإصلاح عطل الكهرباء والأبراج التى سقطت.


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