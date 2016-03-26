جهاز جديد لقياس السكر فى الدم من النوعين دون الوخز بالإبر

طرحت شركة "ديابيت كير آبوت" الفرنسية مؤخرًا أحدث جهاز عبارة عن جهاز التقاط يضع على الذراع، يسمح للمريض بإجراء عدة اختبارات لمدة 14 يومًا عن طريق الإسكانر الذى يصور هذه الاختبارات ويرسلها إلى الطبيب الذى يتابع حالته للتسهيل على مريض السكر من النوع الأول والثانى، ولتفادى عملية الوخز بالإبرة لأخذ عينة من الدم لقياس نسبة السكر فى الدم .

وأطلق على الجهاز الجديد "فلاشة الجلوكوز" وهو سهل وسريع يعطى المريض المعلومات الجديدة التى تنبهه فى حالة زيادة نسبة الجلوكوز فى الدم، والتى ترتبط بنشاطه البدنى والنظام الغذائى الذى يتبعه وجرعة الأنسولين الذى يأخذها والضغط العصبى الذى يتعرض له أثناء عمله.

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