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فنانو السيرك من أنحاء العالم يطالبون بالإفراج عن مهرج فلسطيني تعتقله إسرائيل

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فنانو السيرك من أنحاء العالم يطالبون بالإفراج عن مهرج فلسطيني تعتقله إسرائيل فنانو السيرك من أنحاء العالم يطالبون بالإفراج عن مهرج فلسطيني تعتقله إسرائيل

جانب من حملة التضامن

يحشد فنانو سيرك من كافة أنحاء العالم قواهم لدعم المهرج الفلسطيني محمد أبو سخا المعتقل لدى إسرائيل، والذي سلط اعتقاله الضوء مرة أخرى على الاعتقال الإداري دون محاكمة أو إدانة في الدولة العبرية.

وبدأ أبو سخا مشواره طالباً في السيرك، ثم أصبح في العام 2011 مهرجاً وموجهاً للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأمام سجن في شمال إسرائيل، حيث اعتقل أبو سخا قبل نقله، تجمع عشرة فنانين من السيرك الإسرائيلي الذين جاؤوا للتنديد باعتقال المهرج الشاب الذي يبلغ من العمر 24 عاماً.

والاثنين، بينما كانت محكمة عسكرية إسرائيلية تنظر في اعتراض قدمه ضد اعتقاله الإداري، جاءت الفنانة والناشطة الاسرائيلية هانيتا-كارولين هيندلمان مرة أخرى للغناء لأبو سخا باستخدام الدف الخاص بها.

وتعرف هيندلمان أبو سخا بشكل جيد وحاولت تزويده ببعض معدات السيرك داخل السجن.

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