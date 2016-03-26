«إيرباص» تستعين بمستخدمي الإنترنت لتصميم طائراتها

كشفت شركة إيرباص عن المقصورة الجديدة لطائراتها، والتي تم تصميمها اعتماداً على آراء ومقترحات المسافرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشكرت الشركة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والذين ساهموا بشكل كبير في تصميم مقصورة الطائرة الجديدة، ويقول المسؤولون في إيرباص إن التواصل مع الركاب عبر مختلف المنصات، يعطي فكرة أفضل عن خيارات السفر المفضلة، وما يرغبون بوجوده في الطائرة بناء على خبراتهم السابقة.

وأشار كيران راو نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والتسويق في إيرباص، إلى أن الركاب عادة ما يقارنون بين هذه الشركة وتلك، وبين مقاعد الطائرات من شركة إلى أخرى وداخل الطائرة الواحدة، وهذا ما يساعد على الاستفادة من آرائهم لتطوير الطائرات في المستقبل.

وتم الكشف عن المقصورة الجديدة التي صممتها إيرباص مستعينة بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في لندن خلال الأسبوع الماضي، وستزود بها طائرات إيرباص الجديدة من طراز أي 330 خلال العام القادم 2017، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.