وظائف وزارة الكهرباء 2016 و شروط التقديم على وظائف الشركة القابضة لكهرباء مصر

وظائف خاليه فى وزارة الكهرباء والطاقة فى مصر حيث اعلنت الشركه القابضه لكهرباء مصر عن حاجتها لشغل الاماكن التاليه فى الشركه لمناطق ( القاهره- الدلتا – القناه – الصعيد – الاسكندريه ) والتقديم يكون عبر موقع الشركه الالكترونى على الرابط التالى

واليكم صورة من الاعلان الرسمى وكافة الاوراق المطلوبه والشروط للتقدم لوظيفة وزارة الكهرباء والطاقة فى مصر 2016

بالتوفيق للجميع وانتظروا المزيد من اعلانات وظائف مصر 2016

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads