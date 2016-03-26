وظائف وزارة الكهرباء 2016 و شروط التقديم على وظائف الشركة القابضة لكهرباء مصر
وظائف خاليه فى وزارة الكهرباء والطاقة فى مصر حيث اعلنت الشركه القابضه لكهرباء مصر عن حاجتها لشغل الاماكن التاليه فى الشركه لمناطق ( القاهره- الدلتا – القناه – الصعيد – الاسكندريه ) والتقديم يكون عبر موقع الشركه الالكترونى على الرابط التالى
واليكم صورة من الاعلان الرسمى وكافة الاوراق المطلوبه والشروط للتقدم لوظيفة وزارة الكهرباء والطاقة فى مصر 2016
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