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غداً.. «نصيبي وقسمتك» لهاني سلامة على cbc

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غداً.. «نصيبي وقسمتك» لهاني سلامة على cbc غداً.. «نصيبي وقسمتك» لهاني سلامة على cbc

هاني سلامة (أرشيفية)

كتبت – إنجي لطفي

تذيع قناة سي بي سي بداية من يوم غد الأحد مسلسل «نصيبي وقسمتك» للفنان هاني سلامة وذلك في تمام الثامنة مساءا.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، وجميعها حلقات منفصلة، وتضم 15 قصة سيتم عرضها على 30 حلقة، بواقع حلقتين لكل قصة، ويشارك هاني سلامة في بطولة المسلسل عددا من الفنانات منهن نيكول سابا، ودرة، ومي سليم، وشيري عادل، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج علي إدريس، في أولى تجاربه للإخراج التلفزيوني، ومن إنتاج أحمد عبد العاطي.

هاني سلامة يجسد في «نصيبي وقسمتك» دور شاب يبحث عن عروسة، وخلال رحلة بحثه تحدث له العديد من المفارقات الكوميدية التي تنتهي في كل مرة بشكل مأساوي.

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