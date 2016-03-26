وزارة الصحة الكويتية تؤكد خلو البلاد من أى إشعاعات نووية

أكدت وزارة الصحة الكويتية خلو الكويت من أى اشعاعات نووية أو مخلفات مشبعة باليورانيوم المنضب مشيرة إلى أن هواء ومياه وتربة البلاد سواء فى المناطق السكنية أو المخصصة للزراعة وللثروة الحيوانية اضافة إلى منطقة المطلاع خالية من أى ملوثات إشعاعية.

وقال مدير إدارة الوقاية من الإشعاع النووى فى وزارة الصحة فاضل غلوم فى تصريحات السبت، أن أجهزة قياس نسبة التلوث الاشعاعى تفيد فى قراءاتها اليومية بأن أجواء الكويت خالية من أى ملوثات إشعاعية تحمل اليورانيوم المنضب.

وأوضح غلوم أن أجهزة رصد الاشعاعات لم تشر إلى ما ينذر بالخطر أو إلى تجاوز حدود الاشعاع القاعدى فى الكويت مبينا أن ادارة الوقاية تتعاون مع مختلف الجهات المعنية فى البلاد وأن لديها محطات للرصد الاشعاعى تعمل على مدار الساعة وتقوم بالكشف المبكر عن أى تلوث فى هذا الإطار.

وعن إحصائية الإدارة لعام 2015 قال إنها أظهرت أن عدد العينات التى أخذها قسم حماية البيئة من الاشعاع للهواء بلغت 92 عينة فى حين بلغ عدد العينات المأخوذة لمياه الشرب 2282 عينة و70 عينة لمياه الآبار و754 للمواد الغذائية و267 للمواد البيئية.

وأضاف أن قسم التفتيش وتراخيص الاشعة المؤينة قام بطلعات تفتيشية على القطاع الطبى الحكومى خلال العام الماضى تمثلت فى 133 طلعة على المستشفيات و82 طلعة على المراكز الصحية وأربع طلعات على المستوصفات.

وتابع أنه تم كذلك القيام بطلعات تفتيشية شملت القطاع الطبى الخاص تمثلت فى 57 طلعة على المستشفيات و129 على المراكز الصحية و30 على المستوصفات و53 على العيادات الصحية بالإضافة إلى 14 طلعة تفتيش على أماكن التنقيب عن النفط وحفر الآبار.

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