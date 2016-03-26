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بالصور.. بان كى مون يصل إلى بغداد لإجراء محادثات مع قادة عراقيين

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بالصور.. بان كى مون يصل إلى بغداد لإجراء محادثات مع قادة عراقيين بالصور.. بان كى مون يصل إلى بغداد لإجراء محادثات مع قادة عراقيين

>وصل الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون إلى بغداد السبت، لإجراء محادثات مع كبار مسؤولى حول طرق مساعدة هذا البلد الذى مزقته الحروب، بحسب مسؤول بالمنظمة الدولية.

ويرافق المسؤول الأممى الذى تعود زيارته الأخيرة إلى العاصمة العراقية إلى مارس 2015، رئيس البنك الدولى يونغ كيم ورئيس مصرف التطوير الإسلامى أحمد المهدانى.

وأجرى الوفد لدى وصوله مباشرة مباحثات مع وزير الخارجية إبراهيم الجعفرى، كما إلتقى لاحقا برئيس الوزراء حيدر العبادى، وزار بان كى مون لبنان قبل العراق، حيث دعا إلى انهاء الحرب فى المنطقة وزار بعض مخيمات اللاجئين فى هذا البلد الذى يستضيف نحو 1,2 مليون لاجىء سوريا.

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