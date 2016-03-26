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بالصور.. انتشار القمامة فى نفق كفر طهرمس بالجيزة وسط غياب الأجهزة الرقابية

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بالصور.. انتشار القمامة فى نفق كفر طهرمس بالجيزة وسط غياب الأجهزة الرقابية بالصور.. انتشار القمامة فى نفق كفر طهرمس بالجيزة وسط غياب الأجهزة الرقابية
أصبحت الأنفاق بمحافظة الجيزة تمثل سمة للقمامة وليس لمرور المواطنين والسيارات، فمعظم الأنفاق بالمحافظة وخاصة التى تربط بين الأحياء والمراكز، تمثل مقلبا عاما للقمامة، فى اختفاء الأجهزة الرقابية المسئولة عن أداء دورها.

ورصد "اليوم السابع"، تحول نفق كفرطهرمس أمام القادم من نزلة صفط اللبن والمتجه لبولاق الدكرور، لمقلب عمومى للقمامة سواء من المواطنين، أو أصحاب سيارات المخلفات الصلبة، التى تقوم بتفريغ حمولاتها لعدم وجود ما يمنعها من تدمير منظومة النظافة بالشوارع.

وتم رصد قيام إحدى سيارات الكارو بإلقاء المخلفات الصلبة داخل النفق، وفر قائدها هاربا بمجرد تصويره، معللا عدم وجود أماكن لإلقاء المخلفات الصلبة به.

ومن جانبه أكد مصدر بهيئة النظافة، أنه يتم رفع أطنان من القمامة يوميا من داخل الأنفاق فقط، لاحتوائها على جميع أنواع القمامة والحيوانات النافقة.

انفاق الجيزه - مخلفات - قمامه (1)

انفاق الجيزه - مخلفات - قمامه (2)


>-بالصور.. القمامة تغلق أنفاق عبور المشاة أسفل الطريق الدائرى بالجيزة

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