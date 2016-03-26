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تأييد حبس مجدى حسين 8سنوات فى اتهامه بترويج أفكار متطرفة وتحريف نصوص القرآن

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تأييد حبس مجدى حسين 8سنوات فى اتهامه بترويج أفكار متطرفة وتحريف نصوص القرآن تأييد حبس مجدى حسين 8سنوات فى اتهامه بترويج أفكار متطرفة وتحريف نصوص القرآن
قضت الدائرة 21 إرهاب، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وسكرتارية ضياء صبحى، بعدم قبول المعارضة المقدمة من جانب الكاتب الصحفى مجدى حسين، رئيس حزب الاستقلال، وتأييد حبسه 8 سنوات فى القضية رقم 60571 لسنة 2013، إدارى العجوزة، والمتهم فيها بترويج أفكار متطرفة ونشر أخبار كاذبة وتحريف نصوص الكتاب المقدس.

حضر جلسة اليوم، السبت، المحامى منتصر الزيات وكيلا عن الكاتب الصحفى مجدى حسين والذى ترأس هيئة الدفاع، والتى ضمت كل من خالد المصرى و أحمد كامل.

كانت محكمة أول درجة قضت بحبس الكاتب الصحفى مجدى حسين 5 سنوات عن التهمتين، الأولى وهى استغلال الدين فى الترويج بالكتابة لأفكار متطرفة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والثالثة تحريف عمدا نص الكتاب المقدس (القرآن الكريم)، تحريفا متعمدا، وسنتين عن التهمة الثانية وهى إذاعته عمدا أخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.


>- رفع جلسة معارضة مجدى حسين على حكم حبسه 8 سنوات لإصدار القرار
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