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قلق حاد فى إسرائيل من شراء مصر أقمارا صناعية من فرنسا

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قلق حاد فى إسرائيل من شراء مصر أقمارا صناعية من فرنسا قلق حاد فى إسرائيل من شراء مصر أقمارا صناعية من فرنسا
كشفت مجلة الدفاع العسكرية الإسرائيلية "يسرائيل ديفنس" التى تصدر عن الجيش الإسرائيلى، عن قلقل بالغ لدى الأوساط العسكرية والأمنية فى إسرائيل من الصفقة المرتقبة بين وفرنسا والتى سيتم بموجبها شراء قمر صناعى لأغراض التجسس وقمرا صناعيا للاتصالات العسكرية، فضلا عن سفن حربية حديثة.

وأضافت المجلة الإسرائيلية إلى أن صفقة شراء الأقمار الصناعية العسكرية والسفن الفرنسية ستصل لحوالى 1.2 مليار دولار، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتم التوقيع عليها خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسى لمصر يوم 18 أبريل المقبل.

وأوضحت المجلة العسكرية أن شركة الصناعات العسكرية الفرنسية DCNS ستورد لمصر 4 سفن حربية اثنتان منهم طرادات، مشيرة إلى أن الشركة قد باعت نوع مماثل من تلك السفن لمصر فى عام 2014.

ولفتت "يسرائيل ديفينس" إلى أن القمر الصناعى العسكرى المصرى سيتم شرائه من شركة "ايرباص" بمبلغ 600 مليون يورو، موضحة أنه سيشكل طفرة كبيرة فى عالم الاتصالات العسكرية لمصر.

وقالت المجلة الإسرائيلية، إن مصر طورت خلال الفترة الأخيرة من ترسانتها العسكرية حيث اشترت حاملتى هليكوبتر من فرنسا كانت ستباع لروسيا، ستصل أول حاملة منهم فى يونيو المقبل.

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