الشيحي : برنامج الحكومة يضم 13 مساراً لتطوير التعليم العالي

صرح الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي، اليوم السبت، أن ملامح البرنامج الذي تقدم به للحكومة لعرضه علي مجلس النواب يحتوي علي 13 مساراً لتطوير منظومة التعليم العالي.

وأضاف وزير التعليم العالي، في تصريحات لدي وصوله مطار القاهرة لاستقبال نائب رئيس الوزراء الصيني، أنه سيعمل خلال فترة توليه للوزارة علي إتاحة فرص التعليم للطلاب وذلك من خلال جودة عالية.

الشيحي : «التعليم العالي كان ماشي بنظام العشوائية والهرم المقلوب»

وقال الشيحي “التعليم العالي في مصر كان ماشي بنظام العشوائية والهرم المقلوب”، مؤكداً أنه سيعمل علي عودة دخول الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية للجامعات، بالإضافة الي العمل علي جودة الخريجين وذلك من خلال التعاون مع الجامعات العالمية في مجال التعليم العالي مثل الجامعات الإيطالية والألمانية والأمريكية.

وقال انه يعمل علي تحسين الخدمات الطبية بالمستشفيات الجامعية، وسيعمل علي تجنب السلبيات التي يعلم بالكثير منها.