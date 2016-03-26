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عناصر «داعش» تهاجم القوات الأمريكية غربي العراق

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عناصر «داعش» تهاجم القوات الأمريكية غربي العراق عناصر «داعش» تهاجم القوات الأمريكية غربي العراق

ارشيفية

شاركت قوات المارينز الأمريكية المتواجدة في قاعدة عين الأسد الجوية، بغرب العراق، اليوم السبت، في قتال ضد تنظيم “داعش” الذي هاجم بتسعة انتحاريين أسفر عن مقتل وإصابة ضابط وجنود عراقيين.

وقال مصدر أمني عراقي، أن تسعة انتحاريين من تنظيم “داعش” تسللوا إلى قاعدة عين الأسد بناحية البغدادي التابعة لقضاء هيت غرب الأنبار، واندلعت بينهم والجيش العراقي اشتباكات تدخلت فيها القوات الأمريكية.

وتمكن الجيش العراقي مع القوات الأمريكية من قتل ثمانية انتحاريين، والتاسع فجر نفسه عند بدء الهجوم بمدخل القاعدة التي يتواجد فيها المستشارين الأمريكان، وفقًا لـ”سبوتنيك”.

وحسب المصدر الذي رفض ذكر أسمه، أن الهجوم أسفر عن مقتل ضابط عراقي برتبة رائد، مع جنديين أثنين، وجرح ستة جنود آخرين بإصابات متباينة

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