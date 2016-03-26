تأييد حبس مجدى حسين 8 سنوات بتهمة الإضرار بالوحدة الوطنية

قضت الدائرة ٢١ إرهاب الجيزة، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، اليوم السبت، تأييد الحكم الصادر بحق الكاتب الصحفي مجدي حسين، رئيس حزب الاستقلال، الصادر ضده حضوريا، بالحبس 8 سنوات مع النفاذ، في اتهامه بـ”الترويج لأفكار متطرفة تضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي للبلاد”.

حضر جلسة اليوم فريق من المحامي منتصر الزيات وكيلا عن الكاتب الصحفى مجدي حسين، والذى ترأس هيئة الدفاع والتى ضمت كل من خالد المصرى وأحمد كامل.

كانت المحكمة، قد قضت بحبس المتهم 8 سنوات، في اتهامه باستغلال الدين عن طريق الترويج لأفكار متطرفة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، في القضية رقم ٦٠٥٧١ لسنة ٢٠١٣، اداري العجوزة.

يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة، قررت إخلاء سبيل مجدي حسين في قضية “تحالف دعم الشرعية”.