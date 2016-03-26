أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: مصر .. الشمس والقمر ومقصد المحبين -
مساء dmc - الأمين العام للهيئة العامة السورية للاجئين وكيف يتم التعامل مع الأطفال السوريين -
مساء dmc - مذيعة إسرائيلية تبكي وتصرخ على أطفال سوريا .. اليوم .. الذكرى الـ 47 لمذبحة بحر البقر -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي وبيومي فؤاد يغنوا لـ فيروز " زهرة المدائن ويلا تنام ريما " -
مساء dmc - ردود الفعل المختلفة من الصحف العالمية على الضربة الأمريكية للشعيرات في سوريا -
مساء dmc - الضربة الأمريكية لسوريا .. وتعقيب ترامب وآراء الدول العربية على هذه الضربة -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد لـ يسرا اللوزي ..دخلتي الفن بالفتي ولا بجمالك "الله يرحمك يا جو أذانا كتير" -
مساء dmc - ستة سنوات على بدء الثورة السورية .. خسائر بشرية وصلت لـ 470 ألف قتيل ومليوني جريح -
مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات -
بالصور.. هبوط أرضي جديد بشارع بورسعيد في الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

تأييد حبس مجدى حسين 8 سنوات بتهمة الإضرار بالوحدة الوطنية

Google+ Print
تأييد حبس مجدى حسين 8 سنوات بتهمة الإضرار بالوحدة الوطنية تأييد حبس مجدى حسين 8 سنوات بتهمة الإضرار بالوحدة الوطنية

مجدى حسين (أرشيفية)

قضت الدائرة ٢١ إرهاب الجيزة، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، اليوم السبت، تأييد الحكم الصادر بحق الكاتب الصحفي مجدي حسين، رئيس حزب الاستقلال، الصادر ضده حضوريا، بالحبس 8 سنوات مع النفاذ، في اتهامه بـ”الترويج لأفكار متطرفة تضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي للبلاد”.

حضر جلسة اليوم فريق من المحامي منتصر الزيات وكيلا عن الكاتب الصحفى مجدي حسين، والذى ترأس هيئة الدفاع والتى ضمت كل من خالد المصرى وأحمد كامل.

كانت المحكمة، قد قضت بحبس المتهم 8 سنوات، في اتهامه باستغلال الدين عن طريق الترويج لأفكار متطرفة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، في القضية رقم ٦٠٥٧١ لسنة ٢٠١٣، اداري العجوزة.

يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة، قررت إخلاء سبيل مجدي حسين في قضية “تحالف دعم الشرعية”.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا