القبض على صاحب محل غير مرخص يبيع قطع غيار سيارات مغشوشة فى الأزبكية

ألقت مباحث شرطة التموين والتجارة بالقاهرة، القبض على صاحب محل غير مرخص وبحوزته 2640 قطعة غيار سيارات مغشوشة بالأزبكية، وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين، مفادها قيام مالك محال لقطع غيار السيارات وغير مرخص بنطاق دائرة قسم شرطة الأزبكية، يقوم بتجميع كميات كبيرة من قطع غيار السيارات المهربة جمركيًا مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية، وإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة ولصق شهادات بيانات على المنتج النهائى مدون عليها أسماء وعلامات مغشوشة، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، انتقلت قوة أمنية من ضباط الإدارة، وتمكنوا من ضبط صاحبه وبحوزته 2640 قطعة غيار سيارات مغشوشة ومقلدة لكبرى العلامات التجارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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