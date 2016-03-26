القبض على صاحب محل لحيازته 11 ألف قطعة "فلاتر سيارات" مغشوشة بالأزبكية

تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، اليوم السبت، من القبض على صاحب محل لبيع فلاتر السيارات، وبحوزته 11 ألف قطعة مغشوشة فى الأزيكية، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين، مفادها قيام مالك محل غير مرخص لتجارة فلاتر السيارات بنطاق دائرة قسم الأزبكية، بحيازة وتجميع كميات كبيرة مغشوشة ومقلدة لشركات عالمية ذات منشأ أجنبى وخالية من أى مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها.

وقامت اليوم مجموعة عمل من ضباط الإدارة بمداهمة المحل المتحرى عنه، وأسفرت عن ضبط صاحبه و11350 قطعة "زيت – هواء – سيور"، وتحررعن ذلك المحضر اللازم.



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