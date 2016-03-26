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بالصور..200 شخص يتبرعون بالدم فى حملة الاتحاد المصرى لطلاب صيدلة بنى سويف

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بالصور..200 شخص يتبرعون بالدم فى حملة الاتحاد المصرى لطلاب صيدلة بنى سويف بالصور..200 شخص يتبرعون بالدم فى حملة الاتحاد المصرى لطلاب صيدلة بنى سويف
تبرع 200 شخص بدمائهم فى حملة التوعية التى نظمتها لجنة الصحة بالاتحاد المصرى لطلاب الصيدلة بجامعة بنى سوىف على مدى ثمانية أيام بالتعاون مع بنكى الدم الإقليمى بمديرية الصحة، والمستشفى الجامعى تحت شعار "اكسر خوفك امنح حياة".

وأكد بيان لمكتب الاتحاد اليوم أن الحملة شملت 4 أماكن بمدينة بنى سويف هى "مدرسة صن رايز، وميدان المديرية، جامعة بنى سويف، كلية الصيدلة" بالإضافة إلى قرية الزيتون بمركز ناصر شمال المحافظة.

يذكر أن الحملة التى ينظمها الاتحاد فى الوقت نفسه من كل عام؛ تهدف إلى زيادة وعى المواطنين بأهمية التبرع بالدم، فضلاً عن فوائده الصحية للمتبرعين.

حمله تبرع بالدم ، بنى سويف (1)

حمله تبرع بالدم ، بنى سويف (2)

حمله تبرع بالدم ، بنى سويف (3)

حمله تبرع بالدم ، بنى سويف (4)

حمله تبرع بالدم ، بنى سويف (5)


>الاتحاد المصرى لطلاب صيدلة بنى سويف يُنظم حملة توعية للتبرع بالدم
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