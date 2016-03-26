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بالصور.. "السحاب الأصيل" يحصد المركز الأول فى سباق الهجن العربى بأسوان

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بالصور.. "السحاب الأصيل" يحصد المركز الأول فى سباق الهجن العربى بأسوان بالصور.. "السحاب الأصيل" يحصد المركز الأول فى سباق الهجن العربى بأسوان
حصد "السحاب الأصيل"، أحد الجمال المشاركة فى مهرجان أسوان العربى الثانى لسباقات الهجن، بمحافظة أسوان، المركز الأول فى السباق الذى انطلق صباح اليوم بهدف تشجيع السياحة العربية، بحضور اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، وسليمان الزملوطى رئيس الاتحاد المصرى للهجن، ويوسف الهرشى أمين عام الاتحاد الأردنى، والعوضى أحمد محمود أمين عام الاتحاد السودانى، وعصام عطية نائب رئيس الاتحاد الأفريقى.

وأكد عبد القادر حامد مسعود، صاحب الجمل الفائز بالمركز الأول فى السباق، أنه جاء من محافظة الأقصر للمشاركة فى سباق أسوان، وقبلها شارك فى مهرجان الإسماعيلية الدولى، بهدف تنمية السياحة العربية القادمة إلى ، ودعم القبائل العربية القائم على الإبل.

مهرجان أسوان -العربى الثانى لسباقات الهجن (1)

مهرجان أسوان -العربى الثانى لسباقات الهجن (2)

مهرجان أسوان -العربى الثانى لسباقات الهجن (3)

مهرجان أسوان -العربى الثانى لسباقات الهجن (4)

مهرجان أسوان -العربى الثانى لسباقات الهجن (5)

- انطلاق فعاليات مهرجان أسوان الثانى لسباقات "الهجن" اليوم
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مصر 365

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