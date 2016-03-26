أحدث علاج لجروح السكر بيرقات معدلة وراثيًا تأكل اللحم الميت

كشف الموقع الأمريكى “Medical News Today” النقاب عن أحدث علاج للجروح، خاصة الجروح الناتجة عن القدم السكرى باستخدام يرقات الذباب المعدل وراثيًا.

وأوضح الباحثون خلال البحث، أن يرقات الذباب المعدل وراثيًا تأكل اللحم الميت وتقتل الميكروبات، لافتين إلى أن هذه التقنية الحديثة تعتبر طفرة فى علاج مشاكل القدم السكرى.

>وأشار الباحثون إلى أن يرقات الذباب المعدلة وراثيًا تنتج هرمون "عامل النمو البشرى" الذى يحفز نشاط نمو الخلايا، وبالتالى يساعد على التئام الجروح.

وأظهر البحث أن العلاج باليرقات (MDT) ثبت أنه علاج فعال لالتئام قرحة القدم السكرى، كما أنه جيد أيضًا من حيث التكلفة، وتم استخدامه بنجاح لعلاج العديد من الحالات الطبية الأخرى.

وأضاف الباحثون أن اليرقات تنظف الجرح عن طريق إزالة الأنسجة الميتة مع تطهير المنطقة من خلال إفراز المركبات المضادة للميكروبات، ولا تقتصر وظيفتها على ذلك فقط، بل تعمل على سرعة عملية الشفاء وتحفز نمو خلايا جديدة وصحية.

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