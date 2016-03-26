رئيس جامعة قناة السويس: 200 فدان لإنشاء 3 مستشفيات بالجامعة

أعلن الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، أنه جار الانتهاء من تخصيص مساحة 200 فدان للجامعة فى الإسماعيلية الجديدة، وذلك لإقامة 3 مستشفيات جديدة للباطنة والكلى والأورام، وتستوعب مستشفى الباطنة ألف سرير إلى جانب نادى لأعضاء هيئة التدريس، وتأتى أهمية هذه المستشفيات الثلاث لرفع الضغط عن مستشفى الجامعة، وحتى تصبح المستشفيات الجامعية هى القبلة للطب فى المنطقة، وأن هدفنا هو تخريج كوادر وتحسين إمكانيات والتأهيل واكتساب الخبرات، وذلك حتى نستطيع تقديم مستوى الخدمة الذى نريده على مستوى إقليم القناة وسيناء.

جاء ذلك أثناء افتتاح الدكتور غراب لورشة عمل المناظير بكلية طب القناة بحضور الدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث تحت عنوان حياة المناظير فى الإسماعيلية بإشراف عام الدكتور أمجد مطر عميد كلية الطب البشرى، ويرأس الورشة الدكتور خليل على خليل أستاذ أمراض الباطنة، وبحضور كل من الدكتور طارق فؤاد وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب والدكتور فوزى عطية خليل رئيس وحدة المناظير والدكتور نادر النمر أستاذ الأمراض المتوطنة ومدير مستشفى الجامعة والدكتور عادل أحمد حسن رئيس وحدة الأمراض المتوطنة وبحضور أطباء من معهد الكبد وقصر العينى والمنصورة.

وأشارالدكتور ممدوح غراب إلى أن هناك مجهودا كبيرا ومتواصلا داخل كلية الطب، وذلك ينعكس بدوره على إعداد خريج مواكب لكل ما هو جديد فى مجالات الطب المختلفة، وذى مستوى راق على المستويين الخلقى والعلمى، وأن لديه إيمانا شديدا بالدور الكبير الذى تلعبه وحدة المناظير.

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