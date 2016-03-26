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بالصور.. تكريم 60 أمًّا مثالية بحضور نائبى الواسطى ببنى سويف

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بالصور.. تكريم 60 أمًّا مثالية بحضور نائبى الواسطى ببنى سويف بالصور.. تكريم 60 أمًّا مثالية بحضور نائبى الواسطى ببنى سويف
كرم النائبان عصام خلاف وبدوى النويشى 60 أمًّا مثالية من أبناء مركز ومدينة الواسطى شمال بنى سويف، وذلك فى احتفالية نظمتها جمعية "بكرة أحلى" فى مركز شباب الواسطى.

وقد حضر الاحتفالية كل من العميد هشام غريب مأمور مركز شرطة الواسطى، والقس أنجليوس والقمص مقار، ممثلى كنيسة الواسطى.

جمعية-بكرة-أحلى--الام-المثاليه---بنى-سويف-(1)

جمعية-بكرة-أحلى--الام-المثاليه---بنى-سويف-(2)

جمعية-بكرة-أحلى--الام-المثاليه---بنى-سويف-(3)

جمعية-بكرة-أحلى--الام-المثاليه---بنى-سويف-(4)

جمعية-بكرة-أحلى--الام-المثاليه---بنى-سويف-(5)

جمعية-بكرة-أحلى--الام-المثاليه---بنى-سويف-(6)

جمعية-بكرة-أحلى--الام-المثاليه---بنى-سويف-(7)

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