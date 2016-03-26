باسم علي: سموحة لم يفاوضني.. عقلي مع الأهلي فقط

أكد باسم علي لاعب الأهلي أنه لم يتلق عرضا من سموحة من أجل الانتقال له الموسم المقبل مشيرا إلى أن كامل تركيزه منصب على فريقه الحالي.

ويعتبر باسم الظهير الأيمن الثالث في الأهلي بعد أحمد فتحي ومحمد هاني ولا يشارك اللاعب في المباريات.

وقال باسم للصحفيين على هامش مران السبت:"لا أشغل بالي بأية عروض خارجية، تركيزي فقط مع الأهلي".

"لم أتفاوض مع سموحة ولا أفكر في الرحيل عن الأهلي".

"أركز فقط على التدرب بكل جدية لكي أكون قادرا على المشاركة في أي وقت".

"المدرب مارتن يول تحدث معي مؤخرا وطلب مني الاستمرار في التدرب بقوة حتى تسنح لي الفرصة".