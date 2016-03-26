كوبر يتحدث عن: تريزيجيه المناسب ونقطة انطلاق طلبة.. وخطأ يعترف به في إدارة المباراة

نتيجة جيدة نجح هيكتور كوبر المدير الفني الأرجنتيني لمنتخب مصر في الخروج بها في أول اختبار قوي منذ توليه مسؤولية تدريب المنتخب المصري.

منتخب مصر تعادل مع نظيره النيجيري بهدف لكل فريق على ملعب الأخير في مباراة الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وعقب المباراة، تحدث هيكتور كوبر إلى الصحفيين المرافقين للبعثة على متن الطائرة أثناء العودة إلى مصر.

وكل ما يلي على لسان هيكتور كوبر.

التشكيل

"اخترت تشكيل الفريق في بداية المباراة حسب قناعتي للأنسب في مثل تلك المباراة والأجواء المحيطة بها، ومن خلال متابعتي لهم في الأيام السابقة للقاء واعتقادي بأنهم قادرين على تنفيذ خططي".

"اتخاذي لقرار ما يكون حسب فكري وقناعتي بقدراتهم وليس لأي اعتبارات أخرى".

"محمود حسن (تريزيجيه) تعرض لإصابة قوية أثناء تواجده معنا في المنتخب، ولكنه عاد مرة أخرى وحضر فترة إعداد قوية ثم بدأ يشارك مع فريقه ليصبح جاهزا للتواجد معنا والمشاركة، وبالنسبة لي هو من أفضل اللاعبين".

المباراة

"منتخب نيجيريا قوي جدا ويملك لاعبين ممتازين من الناحية الفردية بجميع المراكز، كما أنهم أصحاب عقلية انتصارية بفعل الأندية الكبيرة التي يلعبون لها في أوروبا".

"قدمنا شوط أول رائع خططيا لكن في الشوط الثاني ارتكبنا بعض الأخطاء ولم نكن على نفس المستوى، ولكننا سنعمل على علاجها قبل المباراة المقبلة لأن مثل تلك الأخطاء كفيلة بأحراز منافس مثل نيجيريا لهدف ينهي المباراة".

"بعض اللاعبين شعروا بإرهاق كبير منذ بداية المباراة بسبب الجو الحار وأرضية الملعب غير المستوية التي تتطلب مجهودا أكبر".

"أعتقد أن مباراة بمثل تلك الظروف المحيطة، يعتبر فيها اللاعبين قد أدول أداءا رائعا يجب الثناء عليه".

وأضاف "لا أنكر أن الحظ حالفنا في إدراك هدف التعادل، لكنها مكافأة لنا على أداءنا طوال المباراة".

التبديلات

تحدث كوبر عن التبديلات التي أجراها أثناء المباراة أيضا، فقال:

"الهدف من التبديلات هو التنشيط وبث دماء جديدة في المراكز، ولكني أعترف بأنها تأخرت وأن بداية الشوط الثاني كانت يجب أن تشهد تبديل بسبب إرهاق اللاعبين".

وأضاف "نحن كمدربين أحيانا نعتمد على أن اللاعبون يحصلون على ربع ساعة من الراحة بين شوطي اللقاء فنريد أن نستفيد منهم في 10 دقائق أخرى أو ربع ساعة من الشوط الثاني، لكن التبديل المبكر كان سيصبح أفضل لنا في تلك المباراة".

الحكم والجمهور

"حكم المباراة كان يجبرنا على البقاء في وضعية الدفاع دائما، وكانت قراراته في صالح منتخب نيجيريا مع أي تدخل مشترك، كما أنه حرمنا من كرة خطرة في نهاية المباراة كانت كفيلة بخروجنا فائزين".

"لأول مرة في حياتي أرى هذا العدد من الجمهور في تراك الملعب، وكان يمكن أن يؤثر ذلك على اللاعبين إن احتكوا بهم أو بنا كجهاز فني، لكن للأمانة كان المشجعين محترمين معنا ولم يحتكوا بنا أبدا".

تصريحات سياسيا

سامسون سياسا مدرب نيجيريا قال أن نتيجة التعادل ستجبرهم على الهجوم في مباراة الإياب بالإسكندرية، وأن هدف منتخب مصر جاء من كرة سقط فيها المدافع ولم يعيدها منتخب مصر مرة أخرى لفريقه.

وقال كوبر عن ذلك "مدرب نيجيريا حر في تصريحاته لكننا أيضا سنهاجم وسنسعى للفوز على أرضنا، أما بخصوص الهدف فما فعلناه هو ما فعله منتخب نيجيريا تماما معنا في كرتين سابقتين لكرة الهدف، ولكننا كنا مستعدين ويقظين لذلك لم نتلق أهداف".

حمادة طلبة

"إشراكي لحمادة طلبة في المباراة ليس تحديا للإعلام أو للجمهور، ولكن لاقتناعي بقدراته وأنه الأنسب لتلك المباراة".

وأضاف "طلبة يبلغ من العمر 34 عاما، لكنه يملك قوة بدنية هائلة، والكرة التي أنقذها من على خط المرمى هي التي أعادتنا للقاء وكانت نقطة الانطلاق بالنسبة لنا لأن التأخر بهدفين في هذا الوقت كان مستحيل التعويض".

كوبر أتبع "كرة طلبة تلك كشفت لنا عيوب في دفاعنا سيجب علينا إصلاحها، لأن التأخر بهدف مع اقتراب المباراة من النهاية لا يعني فقدان التركيز والخسارة بنتيجة أكبر، لأننا قد نعوض الخسارة في أي لحظة".

وأتم "نملك أخطاء دفاعية ظهرت في مباراة الذهاب ولكن لا تنسوا أننا خضنا 11 مباراة منذ وصولي ولم نتلق فيهم سوى 4 أهداف، واحدا منهم بسبب لعب مالاوي بشكل سريع قبل أن يعود الفريق لمراكزهم، والثاني من ضربة ثابتة أمام ليبيا".

عبد الله السعيد وكهربا

"عبد الله السعيد كان له واجبات دفاعية وهجومية في المباراة، وكان دوره الرئيسي هو غلق الملعب أمام نيجيريا، وقد قام بدوره على أكمل وجه، وأعتقد أنه إن لم يقم بدوره لكانت يمكن للنتيجة أن تختلف كثيرا".

"أما (كهربا) فاستبعاده لأسباب فنية فقط بعد أن نظرنا للاعبين في نفس مركزه وليس لأي شئ أخر، وليس من طبيعتي من الأساس معاقبة اللاعبين إلا إذا صدر منهم سلوك سئ تجاه المدرب أو زملائه، وهذا لم يحدث معنا أبدا".

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