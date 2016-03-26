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كورتوا: لا أعلم سأبقى مع تشيلسي أم لا

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كورتوا: لا أعلم سأبقى مع تشيلسي أم لا كورتوا: لا أعلم سأبقى مع تشيلسي أم لا

أبدى إسلام الشاطر لاعب منتخب مصر السابق قلقه من لقاء الفراعنة ونيجيريا الثلاثاء المقبل في تصفيات كأس أمم إفريقيا بعد الأداء الباهت للفريق في مباراة الذهاب.

وتعادلت مصر في أرض نيجيريا بهدف لمثله في الجولة الثالثة من التصفيات، وقدم الفريق مستوى متواضعا في مواجهة النسور الخضراء.

وحافظ منتخب مصر بذلك التعادل على صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط يليه نيجيريا (5)، وسيستضيف الأخير يوم الثلاثاء في استاد برج العرب.

وقال الشاطر لـFilGoal.com:"صراحة، بت قلقا من مباراة الإياب".

"أدينا بشكل جيد على الصعيد الدفاعي لكن عابنا البطء وعدم الدقة في نقل الكرة للأمام. يجب على هيكتور كوبر تطوير الجانب الهجومي للفريق خاصة في ظل ضعف دفاع نيجيريا".

"مباراة الإياب صعبة رغم أن نيجيريا منتخب عادي يمكن الاستفادة من ضعف خط دفاعه. هجومه قد يشكل تهديدا على مرمانا في لقاء العودة إذا توفرت المساحات لأحمد موسى وموسيس سايمون".

"المميزون؟ أحمد الشناوي وحمادة طلبة وعمر جابر ومحمد صلاح. كان هناك بعض اللاعبين لديهم أفضل مما قدموه مثل أحمد حسن كوكا وعبد الله السعيد الذي أدى تكليفاته الدفاعية جيدا بالضغط على جون ميكيل".

"لابد أن يبدأ طلبة لقاء العودة وأن يلعب أمامه رمضان صبحي أو صبري رحيل. نيجيريا تعتمد على موسى فلابد إذن من وقوف طلبة له في هذه الجبهة".

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