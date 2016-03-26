هذه الوصفة المدهشة سوف تريحكم من أوجاع العظام والمفاصل والغضروف والركبة في أقل من ساعة

تعتبر المشاكل المتعلقة بألم العظام هي من المشاكل الشائعة والمنتشر في الكثير من المجتمعات الشرقية وحتي الغربية بين الجميع فمثل ترقق العظام والركب والألم الموجعة جدا في المفاصل والغضروف وحتي في بعض الأحيان في القدم هو لشي صعب جدا فالألم هذه المناطق غير محتمل .

لذلك نقدم لكم اليوم وصفة قديمة جدا مجربة منذ زمن وحتي الأن تستخدم في الكثير من المناطق الصحرواي حيث هذه الوصفة تشتهر فعاليته الشديدة لانه من الأصل من مكونات من وحي الطبيعة الصحرواية الجميلة المشهورة بنقاء الطبيعة الجذابة والجميلة .

فعالية هذه الوصفة نتائج لأسباب مهمة جدا فمكوناته تحتوي علي الكثير من المعادن والمسكنات التي تزيل الألم بالأستمرار في الدوام علي هذه الوصفة المدهشة حقا والسحرية فقط كل ماعليك فعله هو الألتزام بالتعليمات والأرشادات الخاصة بالوصفة والدوام علي استخدام الوصفة حتي تشعر بالراحة.



مكونات الوصفة السحرية لعلاج ألم الظهر والركب والمفاصل

200 جرام من العجوة

100 جرام من الزنجبيل

4 فصوص ثوم

والقليل من زيت الزينون

كيفية التحضير

نقوم بمزج جميع هذه المكونات مع بعضه البعض جيدا ومن ثم نضعه علي نار هادي حتي يتم تدفيته بدرجة حرارة 40 مئوية ومن ثم تصبح الوصفة جاهزة للأستخدام.

كيفية الأستعمال

يتم بعد ذلك أخذ كمية من الوصفة ووضعه في قطعة قماش ومن ثم يتم لفه في المنطقة التي تشعر به بالألم الموجع والفظيع وفي خلال أربعين دقيقة سوف تشعر بالراحة التامة .

شبكةعيونالإخبارية

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