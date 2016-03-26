3 مشروبات طبيعية تعمل على التخلص من الدهون الزائدة فى الجسم

يعانى عدد كبير من الأشخاص من مشكلة الدهون الزائدة ، الأمر الذى يسبب الكثير من الإحراج و التأثير على الحالة النفسية و المزاجية لأصحاب الوزن الزائد.

لحسن الحظ هناك عدد كبير من الطرق و الوصفات ، و المشروبات الطبيعية التى تحرق دهون الجسم بطريقة سريعة و أمنة ، و ليس لها أى أضرار على الصحة العامة.

أسباب الإصابة بالسمنة

يرجع أسباب الإصابة بالسمنة و زيادة الوزن و الدهون فى الجسم إلى إتباع عادات غذائية خاطئة ، بسبب تناول بعض الأطعمة و المشروبات التى من شأنها أن تؤثر بالسلب على مظهر الجسم الخارجى ، و بالتالى زيادة الوزن و تراكم الدهون.

لذلك فإن الحل الأمثل هو الإتجاه إلى المشروبات و العصائر الطبيعية التى تجعلك تحصل على جسم مثالى فى أوقات قليلة ، مقارنة ببعض العقاقير و الأدوية الطبية التى تسبب مشاكل صحية كبيرة على المدى البعيد.

القرفة و الكاكاو

مشروب القرفة و الكاكاو من المشروبات الطبيعية ، لذلك ينصح بتناوله مرتان فى اليوم على الأقل ، مرة فى الصباح الباكر على الريق ، و مرة أخرى قبل الذهاب إلى النوم ، حيث أن هذا المشروب يعمل على حرق الدهون المتراكمة فى جسمك.

الليمون و القرفة

من أقوى المشروبات السحرية التى تعمل على حرق الدهون فى الجسم ، ينصح بتناول هذا المشروب مرتان فى اليوم قبل الوجبات الأساسية بساعة على الأقل ، و يضاف إليه ملعقة من الكمون المطحون ، و تحليته بعسل النحل.

الكركم

من أشهر التوابل التى تعمل على خفض الوزن بسرعة ، لذلك يقومون بوضعه فى عدد من الأطعمة حتى يساعد على خفض الوزن و الحفاظ على الرشاقة للجسم ، و ينصح بتناول مشروب الكركم و تحليته بالعسل بديلًا للسكر.

شبكةعيونالإخبارية

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