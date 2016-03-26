أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: مصر .. الشمس والقمر ومقصد المحبين -
مساء dmc - الأمين العام للهيئة العامة السورية للاجئين وكيف يتم التعامل مع الأطفال السوريين -
مساء dmc - مذيعة إسرائيلية تبكي وتصرخ على أطفال سوريا .. اليوم .. الذكرى الـ 47 لمذبحة بحر البقر -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي وبيومي فؤاد يغنوا لـ فيروز " زهرة المدائن ويلا تنام ريما " -
مساء dmc - ردود الفعل المختلفة من الصحف العالمية على الضربة الأمريكية للشعيرات في سوريا -
مساء dmc - الضربة الأمريكية لسوريا .. وتعقيب ترامب وآراء الدول العربية على هذه الضربة -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد لـ يسرا اللوزي ..دخلتي الفن بالفتي ولا بجمالك "الله يرحمك يا جو أذانا كتير" -
مساء dmc - ستة سنوات على بدء الثورة السورية .. خسائر بشرية وصلت لـ 470 ألف قتيل ومليوني جريح -
مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات -
بالصور.. هبوط أرضي جديد بشارع بورسعيد في الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة

3 مشروبات طبيعية تعمل على التخلص من الدهون الزائدة فى الجسم

  • الصحة
  • 72
Google+ Print
3 مشروبات طبيعية تعمل على التخلص من الدهون الزائدة فى الجسم 3 مشروبات طبيعية تعمل على التخلص من الدهون الزائدة فى الجسم

يعانى عدد كبير من الأشخاص من مشكلة الزائدة ، الأمر الذى يسبب الكثير من الإحراج و التأثير على الحالة النفسية و المزاجية لأصحاب الوزن الزائد.

لحسن الحظ هناك عدد كبير من الطرق و الوصفات ، و المشروبات الطبيعية التى تحرق دهون الجسم بطريقة سريعة و أمنة ، و ليس لها أى أضرار على الصحة العامة.

أسباب الإصابة بالسمنة

يرجع أسباب الإصابة بالسمنة و زيادة الوزن و الدهون فى الجسم إلى إتباع عادات غذائية خاطئة ، بسبب تناول بعض الأطعمة و المشروبات التى من شأنها أن تؤثر بالسلب على مظهر الجسم الخارجى ، و بالتالى زيادة الوزن و تراكم الدهون.

لذلك فإن الحل الأمثل هو الإتجاه إلى المشروبات و العصائر الطبيعية التى تجعلك تحصل على جسم مثالى فى أوقات قليلة ، مقارنة ببعض العقاقير و الأدوية الطبية التى تسبب مشاكل صحية كبيرة على المدى البعيد.
القرفة و الكاكاو

مشروب القرفة و الكاكاو من المشروبات الطبيعية ، لذلك ينصح بتناوله مرتان فى اليوم على الأقل ، مرة فى الصباح الباكر على الريق ، و مرة أخرى قبل الذهاب إلى النوم ، حيث أن هذا المشروب يعمل على حرق الدهون المتراكمة فى جسمك.
الليمون و القرفة

من أقوى المشروبات السحرية التى تعمل على حرق الدهون فى الجسم ، ينصح بتناول هذا المشروب مرتان فى اليوم قبل الوجبات الأساسية بساعة على الأقل ، و يضاف إليه ملعقة من الكمون المطحون ، و تحليته بعسل النحل.
الكركم

من أشهر التوابل التى تعمل على خفض الوزن بسرعة ، لذلك يقومون بوضعه فى عدد من الأطعمة حتى يساعد على خفض الوزن و الحفاظ على الرشاقة للجسم ، و ينصح بتناول مشروب الكركم و تحليته بالعسل بديلًا للسكر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم