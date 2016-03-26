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ضبط 25 قطعة سلاح فى حملة أمنية بأسيوط

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ضبط 25 قطعة سلاح فى حملة أمنية بأسيوط ضبط 25 قطعة سلاح فى حملة أمنية بأسيوط
تمكنت مديرية أمن أسيوط، خلال حملة أمنية مكبرة، من ضبط 15 قطعة سلاح خلال حملة اليوم الواحد الأمنية على قرى بعض المراكز، وذلك فى إطار ضبط الخارجين على القانون من حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والذخيرة والمتاجرين فيها.

كان اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد تَمَكن الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام والبحث الجنائى من ضبط 15 متهما بحوزتهم 15 قطعة سلاح تنوعت بين 10 بنادق آلية، 7 بنادق خرطوش، 8 فرود محلى الصنع، 12 طلقة نارية مختلفة الأعيرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والتحفظ على المضبوطات.

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