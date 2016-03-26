ضبط صاحب مخبز لبيعه 4 أطنان دقيق بالسوق السوداء فى عين شمس

ضبطت شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة صاحب مخبز بلدى، لتصرفه فى 4 أطنان دقيق مدعم فى السوق السوداء بعين شمس، وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين والتجارة، وأكدتها التحريات بقيام مالك مخبز بلدى بنطاق دائرة قسم شرطة عين شمس، بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية، باستخدام بطاقات تموينية، والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى وبيعها فى السوق السوداء، والاستيلاء على أموال الدعم، محققًا أرباحا غير مشروعة.

وداهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المخبز المُتحرَّى عنه، وأسفرت عن ضبط مسئول المخبز، وبالفحص تبيَّن استيلاؤه على 4 أطنان دقيق مدعم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات .

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