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سقوط تاجرى أسلحة بحوزتهما 3 فرود روسية وخرطوش فى الأقصر

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سقوط تاجرى أسلحة بحوزتهما 3 فرود روسية وخرطوش فى الأقصر سقوط تاجرى أسلحة بحوزتهما 3 فرود روسية وخرطوش فى الأقصر
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر القبض على تاجرى أسلحة نارية، بحوزتهما 3 قطع أسلحة و7 طلقات نارية بمدينة القرنة وأرمنت غربى المحافظة، حرر محضر لكل واقعة وتولت النيابة التحقيق.

ففى أرمنت نجح رجال مباحث مركز شرطة أرمنت فى ضبط "س. ع. م" 42 سنة عامل، وبحوزته 2 سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش عيار 16، وطلقة من العيار، وفرد روسى عيار 7.62× 39 و5 طلقات من ذات العيار، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.

وفى القرنة تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة القرنة من ضبط "م. م. ص" 23 سنة عاطل، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.


>- أمن الأقصر يضبط عاطلا بحوزته فرد خرطوش وكمية من الحشيش والبانجو بالقرنة

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