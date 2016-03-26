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ربة منزل تتهم موظفا بالتعدى عليها بالضرب والسب داخل شهر عقارى مغاغة بالمنيا

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ربة منزل تتهم موظفا بالتعدى عليها بالضرب والسب داخل شهر عقارى مغاغة بالمنيا ربة منزل تتهم موظفا بالتعدى عليها بالضرب والسب داخل شهر عقارى مغاغة بالمنيا
اتهمت ربة منزل بالمنيا، موظف بالشهر العقارى بالتعدي عليها بالضرب والسب، أثناء عمل توكيل لإنهاء إجراءات إعلان وصايا.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة مغاغة، يفيد تلقية بلاغا من "أمل .م" 41 سنة ربة منزل أرملة، وشقيقتها، يتضمن تعدى أحد الموظفين بالشهر العقارى بمدينة مغاغة عليها بالضرب والسب، أثناء عمل توكيل لأحد المحامين للحصول على إقرار وصايا، عقب وفاة زوجها.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 2095 إدارى شرطة مغاغة، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.


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