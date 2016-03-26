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دراسة أمريكية: الكركم له تأثير سحرى فى علاج مرض السل المقاوم للأدوية

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دراسة أمريكية: الكركم له تأثير سحرى فى علاج مرض السل المقاوم للأدوية دراسة أمريكية: الكركم له تأثير سحرى فى علاج مرض السل المقاوم للأدوية
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن الكركم له تأثير سحرى فى علاج مرض السل القاتل المقاوم للأدوية، نظراً لغناه بالمواد المضادة للأكسدة.

وأوضح الباحثون خلال الدراسة المنشورة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Newsmax Health”، أن "الكركمين" وهى المادة الرئيسية فى الكركم الذى يعتبر واحداً من المكونات الرئيسية لعمل الكارى، يمكن أن تكون أداة جديدة فى المساعدة على مكافحة مرض السل المقاوم للأدوية.
>وأشار الباحثون إلى أن السل المقاوم للأدوية (TB) هو مشكلة صحية عامة، ورئيسية تهدد رعاية مرضى السل والسيطرة عليهم فى جميع أنحاء العالم.

وأكد الباحثون أنه فى آسيا، يستخدم الكركم لعلاج العديد من الحالات الصحية نظراً لاحتوائه على المواد المضادة للالتهابات، ومضادات الأكسدة، وخصائصه المضادة للسرطان.

ووجد الباحثون من خلال تحفيز الخلايا المناعية للإنسان التى تسمى "البلاعم" أن "الكركمين" قادرة على إزالة البكتيريا المسببة لمرض السل من الخلايا المصابة تجريبياً.

وأضاف الباحثون أن الكركم أصبح العلاج السحرى لكل الأمراض، أبرزها الزهايمر وأمراض القلب والأمراض المناعية والسكر من النوع 2، لافتين إلى أنه يجب أن يكون فى مطبخ كل منزل، مع تناوله مرتين على الأقل فى الأسبوع.


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