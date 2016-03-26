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دونجا لمدافعي البرازيل: افتقدتم الرجولة أمام أوروجواي

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دونجا لمدافعي البرازيل: افتقدتم الرجولة أمام أوروجواي دونجا لمدافعي البرازيل: افتقدتم الرجولة أمام أوروجواي

(إفي): أعرب المدير الفني لمنتخب البرازيل كارلوس دونجا عن عدم رضاه عن أداء مدافعيه بعد أن سقط فريقه في فخ التعادل مع أوروجواي (2-2) في الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2018 في روسيا، مطالبا إياهم بـ"مزيد من الرجولة".

وقال دونجا في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اللقاء "يجب إظهار المزيد من الرجولة"، مضيفا أن اللعب في التصفيات يجب أن يكون أفضل من ذلك.

وأوضح أن مدافعيه كان عليهم الرد بشكل أقوى، خاصة أمام المهاجم الأوروجوائي ونجم برشلونة لويس سواريز، صاحب هدف التعادل.

وأضاف المدير الفني لمنتخب السامبا "كانت هناك لحظات غير طبيعية مع الأخذ في الاعتبار خبرة لاعبينا"، معتبرا أن أداء الدفاع يجب أن يتحسن.

وعلى الجانب الإيجابي، أكد دونجا أن فريقه قد يكون قدم خلال الشوط الأول من اللقاء، أفضل أداء له منذ بداية التصفيات، لكنه اعترف بأن أداء الأوروجوائي في الشوط الثاني "قام بتحييد" السيليساو.

وبالتعادل أضافت أوروجواي نقطة لرصيدها لتواصل احتلال وصافة التصفيات بعشر نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف الإكوادور المتصدرة، بينما تتقدم بنقطتين على البرازيل صاحبة المركز الثالث.

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