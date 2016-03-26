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تاس:الطائرات الروسية فى سوريا تتصدى لمحاولات مسلحى داعش لنقل أسلحة لتدمر

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تاس:الطائرات الروسية فى سوريا تتصدى لمحاولات مسلحى داعش لنقل أسلحة لتدمر تاس:الطائرات الروسية فى سوريا تتصدى لمحاولات مسلحى داعش لنقل أسلحة لتدمر

قال مصدر موثوق فى دمشق إن متشددى داعش تعرضوا لهجوم من جانب المجموعة الجوية الروسية أثناء محاولتهم جلب أسلحة إلى تدمر من الرقة بسوريا.

وأضاف المصدر فى مكالمة هاتفية مع وكالة أنباء (تاس) الروسية أن: "الجيش السورى يستعيد السيطرة على الطريق الذى يفصل بين المرتفعات ووسط المدينة التاريخية.. وقد حاول مسلحو داعش جلب معدات عسكرية من الرقة ودير الزور، بيد أن الطائرات الروسية والسورية أحبطت محاولتهم".

وأشار المصدر الذى لم تكشف تاس عن هويته إلى أن الإرهابيين يحاولون إخراج عائلاتهم من المدينة.
>ووفقا لوزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، فإن موسكو تأمل فى نجاح عملية الجيش السورى لتحرير تدمر من تنظيم داعش الإرهابى.
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