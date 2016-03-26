أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: مصر .. الشمس والقمر ومقصد المحبين -
مساء dmc - الأمين العام للهيئة العامة السورية للاجئين وكيف يتم التعامل مع الأطفال السوريين -
مساء dmc - مذيعة إسرائيلية تبكي وتصرخ على أطفال سوريا .. اليوم .. الذكرى الـ 47 لمذبحة بحر البقر -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي وبيومي فؤاد يغنوا لـ فيروز " زهرة المدائن ويلا تنام ريما " -
مساء dmc - ردود الفعل المختلفة من الصحف العالمية على الضربة الأمريكية للشعيرات في سوريا -
مساء dmc - الضربة الأمريكية لسوريا .. وتعقيب ترامب وآراء الدول العربية على هذه الضربة -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد لـ يسرا اللوزي ..دخلتي الفن بالفتي ولا بجمالك "الله يرحمك يا جو أذانا كتير" -
مساء dmc - ستة سنوات على بدء الثورة السورية .. خسائر بشرية وصلت لـ 470 ألف قتيل ومليوني جريح -
مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات -
بالصور.. هبوط أرضي جديد بشارع بورسعيد في الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى

ستة طرق للتخلص من رائحة البصل والثوم من الفم فى دقائق

  • هو وهى
  • 2 ألف
Google+ Print
ستة طرق للتخلص من رائحة البصل والثوم من الفم فى دقائق ستة طرق للتخلص من رائحة البصل والثوم من الفم فى دقائق

رائحة الفم الكريهة تلك المشكلة التى تواجه الكثير منا وبالاخص عند تناول الاسماك وتناول البصل معها او تناول احد السلطات التى يكون من مكوناتها البصل او الثوم النئ فما العمل اذا وكيف نتخلص من هذه الروائح الكريهة ومعظم المنتجات التى نشتريها لنتخلص من الرائحه ليست فعاله ولا تدوم طويلاً.

وحتى اذا لم تتناول البصل او الثوم واحياناً تصدر من فمك الروائح الكريهة اذا كنت ممن يكثرون بتناول الشاى والقهوة والتدخين الكثير

فما هو الحل الفعال للتخلص من تلك الروائح الكريهة التى تزعجنا ؟

هناك الكثير من الطرق .

الطريقة الاولى : احضرى عيدان من النعناع والبقدونس والكسبره الخضراه اغسليهم وامضغيهم وابقيهم فى فمك مدة 10 دقائق فقط وستكتشفين ان الرائحة ازيلت تماماً.

الطريقة الثانيه:المضمضة بملعقتين من زيت الخردل مع نصف ملعقة صغيرة من الملح فهذا سيساعد في علاج رائحة الفم الكريهة الناتجة من تناول البصل.

الطريقة الثالثه :قومىبإضافة ملعقة من عصير الليمون في كوب من الماء واغسل فمك بالسائل حوالي ثلاث مرات حتى تزول رائحة البصل كليا من فمك.

الطريقة الرابعه :
تساعدك رائحة نبتة الهيل القوية (الحبهان) على محاربة نكهة البصل الكريهة. لذا ننصحك بمضغ بعض الهيل بعد تناول وجبة غنية بالبصل .
كما يمكنك شرب كوبين من شاي الهيل.

الطريقه الخامسه :استعملى الحليب (اللبن )يحتوي الحليب على التي تقضي على المركبات الكبريتية الموجودة في البصل وتمنحك رائحة فم منعشة. من هنا إحرص على شرب كوب من الحليب كامل الدسم قبل تناول البصل.

الطريقة السادسه :اذا كان لديكى غسول للفم اخلطى معه ملعقه من خل التفاح وتمضمضى بها مدة دقيقتين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم