ستة طرق للتخلص من رائحة البصل والثوم من الفم فى دقائق

رائحة الفم الكريهة تلك المشكلة التى تواجه الكثير منا وبالاخص عند تناول الاسماك وتناول البصل معها او تناول احد السلطات التى يكون من مكوناتها البصل او الثوم النئ فما العمل اذا وكيف نتخلص من هذه الروائح الكريهة ومعظم المنتجات التى نشتريها لنتخلص من الرائحه ليست فعاله ولا تدوم طويلاً.

وحتى اذا لم تتناول البصل او الثوم واحياناً تصدر من فمك الروائح الكريهة اذا كنت ممن يكثرون بتناول الشاى والقهوة والتدخين الكثير

فما هو الحل الفعال للتخلص من تلك الروائح الكريهة التى تزعجنا ؟

هناك الكثير من الطرق .

الطريقة الاولى : احضرى عيدان من النعناع والبقدونس والكسبره الخضراه اغسليهم وامضغيهم وابقيهم فى فمك مدة 10 دقائق فقط وستكتشفين ان الرائحة ازيلت تماماً.

الطريقة الثانيه:المضمضة بملعقتين من زيت الخردل مع نصف ملعقة صغيرة من الملح فهذا سيساعد في علاج رائحة الفم الكريهة الناتجة من تناول البصل.

الطريقة الثالثه :قومىبإضافة ملعقة من عصير الليمون في كوب من الماء واغسل فمك بالسائل حوالي ثلاث مرات حتى تزول رائحة البصل كليا من فمك.

الطريقة الرابعه :

تساعدك رائحة نبتة الهيل القوية (الحبهان) على محاربة نكهة البصل الكريهة. لذا ننصحك بمضغ بعض الهيل بعد تناول وجبة غنية بالبصل .

كما يمكنك شرب كوبين من شاي الهيل.

الطريقه الخامسه :استعملى الحليب (اللبن )يحتوي الحليب على الدهون التي تقضي على المركبات الكبريتية الموجودة في البصل وتمنحك رائحة فم منعشة. من هنا إحرص على شرب كوب من الحليب كامل الدسم قبل تناول البصل.

الطريقة السادسه :اذا كان لديكى غسول للفم اخلطى معه ملعقه من خل التفاح وتمضمضى بها مدة دقيقتين

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads