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مصرع 8 من "داعش" بالموصل والأنبار بنيران عراقية وقصف طيران التحالف

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مصرع 8 من "داعش" بالموصل والأنبار بنيران عراقية وقصف طيران التحالف مصرع 8 من "داعش" بالموصل والأنبار بنيران عراقية وقصف طيران التحالف

>قصف طيران التحالف الدولى اليوم السبت موقعا لمسلحى تنظيم (داعش) الإرهابى جنوبى الموصل بمحافظة نينوى شمال غربى العراق؛ ما أسفر عن مقتل أربعة منهم، كما قتلت القوات العراقية أربعة انتحاريين من التنظيم تسللوا إلى قاعدة "عين الأسد" بالأنبار.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة أنه استنادا لمعلومات من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية قصف طيران التحالف الدولى قرية الصلاحية‬ التابعة لقضاء القيارة‬ جنوبى ‫الموصل، وقتل أربعة قناصة من داعش داخل مبنى خزان للمياه.

وقتلت القوات العراقية أربعة من الانتحاريين تسللوا إلى قاعدة (عين الأسد) الجوية بناحية البغدادى غربى الأنبار..وقال مصدر أمنى إن الانتحاريين تسللوا إلى داخل القاعدة وتمكن جنود عراقيون من قتلهم بعد الاشتباك معهم.

وكان الانتحاريون قد تمكنوا من التسلل صباح اليوم إلى قاعدة"عين الأسد" شديدة التحصين فى ناحية البغدادى والتى يتواجد بها مستشارون عسكريون أمريكيون لتدريب القوات العراقية والمتطوعين من العشائر لقتال داعش.
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