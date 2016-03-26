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ارتفاع ضحايا تفجير انتحارى بملعب كرة قدم بالعراق لـ 41 قتيلا

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ارتفاع ضحايا تفجير انتحارى بملعب كرة قدم بالعراق لـ 41 قتيلا ارتفاع ضحايا تفجير انتحارى بملعب كرة قدم بالعراق لـ 41 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا تفجير انتحارى استهدف ملعبا لكرة القدم بالعراق، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه، إلى 41 قتيلا و105 جرحى، حسبما أعلن مسئولون عراقيون.

وكشف مسئولو أمن وصحة عن الحصيلة الجديدة السبت، بشرط عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مخولين بإطلاع الصحفيين.

وقع التفجير أمس الجمعة خلال مباراة لكرة القدم فى ملعب صغير فى مدينة الإسكندرية على بعد 50 كم من العاصمة بغداد.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم قائلا أنه استهدف عناصر ميليشيات شيعية. تراجع التنظيم المتطرف فى الاشهر الاخيرة فى العراق وسوريا، ولكنه رد بشن سلسلة من الهجمات الكبيرة التى تستهدف المدنيين. وأعلن التنظيم مسؤوليته عن هجمات بروكسل الأخيرة التى خلفت 31 قتيلا من جنسيات متعددة فى العاصمة البلجيكية.
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