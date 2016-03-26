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بدء استئناف النيابة على براءة غادة إبراهيم من تهمة الدعارة

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بدء استئناف النيابة على براءة غادة إبراهيم من تهمة الدعارة بدء استئناف النيابة على براءة غادة إبراهيم من تهمة الدعارة

غادة إبراهيم (أرشيفية)

بدأت،صباح اليوم السبت، محكمة جنح مستأنف دار السلام برئاسة المستشار أحمد حمدي والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، نظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من النيابة على قرار محكمة أول درجة والتي قضت ببراءة الفنانة غادة إبراهيم من الاتهام الموجه لها بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وذالك وسط تغيب الفنانة غادة إبراهيم وباقي المتهمين عن الحضور.

كانت نيابة دار السلام، برئاسة المستشار جمال الجباوى، قد حددت جلسة 26 مارس ، لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من النيابة على براءة الفنانة غادة إبراهيم من تهمة إدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

 

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