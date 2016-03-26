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رئيس السكة الحديد: رفع عربتان بقطار البضائع ولا إصابات

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رئيس السكة الحديد: رفع عربتان بقطار البضائع ولا إصابات رئيس السكة الحديد: رفع عربتان بقطار البضائع ولا إصابات
أكد المهندس مدحت شوشه، رئيس هيئة السكة الحديد، أن أوناش الهيئة وعمال هندسة السكة تمكنوا من رفع عربتان من على السكة، من قطار البضائع فى طريق الوحات الذى تعرض لحادث سقوط وخروج عدد من عرباته من على القضبان.
>وأضاف المهندس مدحت شوشة، أنه جارى رفع باقي عربات القطار ، مشيرا الى أن الحداث لن يسفر عن أى اصابات.
>وكانت هيئة السكك الحديدية اعلنت عن خروج 9 عربات وجرارين عن القضبان من قطار بضائع أثناء رحلته على خط الواحات من المناجم إلى التبين، وذلك عند الكيلو 34 بين محطتى 48 و12، دون إصابات.

وقالت الهيئة إن القطار كان محملا بالحديد ومكون من 60 عربة، وأنه جار حاليا سحب الجزء الخلفى من القطار حتى يتم رفع العربات التى خرجت عن القضبان وإعادتها إلى مسارها الطبيعى، بواسطة أوناش السكة الحديد.

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