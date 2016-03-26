بالصور.. تجدد الحريق بمصنع الهلال والنجمة فى سوهاج

تجددت منذ قليل الحرائق بمصنع الهلال والنجمة الذهبية بالمنطقة الصناعية بحى الكوثر بسوهاج، وعاد تمركز الحماية المدنية الموجود لمتابعة الحالة فى أعمال إطفاء النيران التى بدأت تخرج من عدة أماكن متفرقة بالمصنع وذلك بإستخدام المياه العادية والرغوى فى محاولة منهم للسيطرة على الحريق وذلك بعد استمرار أعمال الإطفاء والتبريد حتى صباح اليوم بإجمالى 16 ساعة إطفاء وتبريد.

ترجع الواقعة عقب تلقى أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من إدارة الحماية المدنية برئاسة العميد علاء الدين السعيد يفيد بنشوب حريق بمصنع للمواد البلاستسكية بالمنطقة الصناعية بحى الكوثر وتفاقم الحريق وتم الدفع بـ 20 سيارة إطفاء والاستعانه بسيارات شركة مياه الشرب لضخ المياه من أجل السيطرة على الحريق.

وبالإنتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد أحمد عزت رئيس مباحث حى الكوثر بنشوب الحريق بمصنع شركة الهلال والنجمة الذهبية ملك سالم أمين سالم هلال وقد أتت النيران علي محتويات المصنع بالكامل من معدات وآلات وخامات وكذا احتراق السيارة رقم 693 ر م ط شرقية وتبين من الفحص أن المصنع غير مستوفي لاشتراطات أمن الحريق.

وبسؤال هيثم السيد محمد بسيونى 37 سنة مهندس ميكانيكا "مدير المصنع"، على إبراهيم حسانين زايد 27 سنة فرد أمن ‏، مظهر على محمد مكى 26 سنة فرد أمن، قرر الأول أنه حال ‏تواجده بالمسجد لآداء صلاة الجمعة ورد له اتصال تليفونى من الثانى يفيد نشوب حريق داخل المصنع حيث قام بالتوجه ‏للمصنع والاتصال بإدارة النجدة والحماية المدنية وحاولوا إخماد النيران بطفايات الحريق من الداخل ولم يتمكنوا من ذلك.

وبسؤال الثانى قرر بنشوب الحريق بكمية من ورق الكرتون بالمصنع وامتدت النيران لخام البلاستيك ،ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك، وما زالت قوات الحماية المدنية تواصل عملها فى إخماد الحريق بالمصنع لمنع امتداد النيران للمصانع المجاورة، جارى حصر التلفيات فور الإنتهاء من إخماد الحريق وإجراء عملية التبريد و‏كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 156 إدارى القسم لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة العامة.

- إخماد حريق مصنع الهلال والنجمة بسوهاج وبدء عمليات التبريد