التحفيز الكهربائى للمخ يساعد فى علاج مرضى فقدان الشهية العصبى

توصل فريق من العلماء البريطانيين إلى أن التحفيز الكهربائى لخلايا المخ، يساعد فى تخفيف الأعراض الرئيسية لمرض فقدان الشهية العصبى، أحد اضطرابات الطعام الهامة، وهى عادة حالة يصعب علاجها.

فقد قام العلماء بتقييم حالات مرضى فقدان الشهية قبل وبعد خضوعهم لجلسات التحفيز عبر الجمجمة، وهو أحد العلاجات المصدق عليها لعلاج الاكتئاب.

وقالت جيسيكا ما كليلاند أستاذ المخ والأعصاب بجامعة كينجز فى لندن، إن التحفيز الكهربائى عبر الجمجمة لمناطق فى المخ يساعد فى تنظيم فقدان الشهية الذاتى، وذلك عن طريق إرسال نبضات مغناطيسية إلى مراكز فى المخ، وذلك لتغيير نشاط الخلايا العصبية فى المخ.

وأشارت الأبحاث إلى أن التحفيز الكهربائى يساعد بصورة كبيرة فى تقييد الاستهلاك الغذائى ومستويات الشعور بالشبع.

التحفيز الكهربائى لخلايا المخ قد يساعد مرضى الفصام