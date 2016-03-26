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أحدث علاج لسرطان الجلد القاتل باستخدام لاصقة طبية بدلًا من الحقن

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أحدث علاج لسرطان الجلد القاتل باستخدام لاصقة طبية بدلًا من الحقن أحدث علاج لسرطان الجلد القاتل باستخدام لاصقة طبية بدلًا من الحقن
كشفت الأبحاث الطبية الحديثة عن أحدث صيحة لعلاج سرطان الخلايا الصبغية، المعروف باسم الميلانوما باستخدام العلاج المناعى، وتعد الميلانوما من أخطر أنواع سرطان الجلد على الإطلاق وأكثر تسببا فى حدوث الوفاة، ومن أبرز العلاجات المتوفرة حاليًا للميلانوما "الجراحة والعلاج الكيماوى والإشعاع".

العلاج الجديد عبارة عن لاصقة جلدية توضع مباشرة على المنطقة المصابة بالميلانوما، لتقوم بإفراز الأدوية المضادة للسرطان بشكل بطىء ومستمر لفترات طويلة، وأكد الباحثون أن هذه اللاصقة تتمتع بفاعلية أكبر من الحقن وكوكتيلات الأدوية فى مكافحة السرطان.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Nano Letters"، كما نشرت مؤخرا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وأضاف التقرير أن اللاصقة الجلدية تحتوى على إبر فى حجم الميكرو "ميكرونيدل"، تم تحميلها بعدد كبير من الأجسام المضادة التى تساعد الخلايا المناعية على مهاجمة الخلايا السرطانية.

وتم التأكد من فاعلية اللاصقة المبتكرة من خلال إجراء تجارب واسعة على الحيوانات، وكشفت النتائح أن 70% من الفئران التى عولجت باستخدام هذه اللاصقة ظلت على قيد الحياة واختفت أعراض المرض تماما بعد مرور 40 يوما من بداية الأبحاث.

ومن المتوقع أن تبدأ التجارب الإكلينيكية على الإنسان قريبا.


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