أخبار عاجلة

مساء dmc - مذيعة إسرائيلية تبكي وتصرخ على أطفال سوريا .. اليوم .. الذكرى الـ 47 لمذبحة بحر البقر -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي وبيومي فؤاد يغنوا لـ فيروز " زهرة المدائن ويلا تنام ريما " -
مساء dmc - ردود الفعل المختلفة من الصحف العالمية على الضربة الأمريكية للشعيرات في سوريا -
مساء dmc - الضربة الأمريكية لسوريا .. وتعقيب ترامب وآراء الدول العربية على هذه الضربة -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد لـ يسرا اللوزي ..دخلتي الفن بالفتي ولا بجمالك "الله يرحمك يا جو أذانا كتير" -
مساء dmc - ستة سنوات على بدء الثورة السورية .. خسائر بشرية وصلت لـ 470 ألف قتيل ومليوني جريح -
مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات -
بالصور.. هبوط أرضي جديد بشارع بورسعيد في الإسكندرية -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... فتى أحلامي " أحمد رمزي " و "جوني ديب " -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي | كواليس تصوير فيلم ممنوع الإقتراب والتصوير .. الفيلم كله إتصور في "فيلا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

في أولى جولاته الميدانية.. وزير الآثار يتفقد منطقة آثار الهرم ويتابع مشروع تطويرها

Google+ Print
في أولى جولاته الميدانية.. وزير الآثار يتفقد منطقة آثار الهرم ويتابع مشروع تطويرها في أولى جولاته الميدانية.. وزير الآثار يتفقد منطقة آثار الهرم ويتابع مشروع تطويرها

الدكتور خالد العناني، وزير الآثار (أرشيفية)

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، اليوم السبت في أولى جولاته الميدانية، منطقة آثار الهرم؛ لمتابعة خطوات عمل مشروع تطوير الأهرامات الذي بدأت الوزارة في تنفيذه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح ؛ حتى تستعيد المنطقة الأثرية رونقها بما يليق بالحضارة المصرية القديمة.

وحرص العناني، الذي رافقه الدكتور الحسين عبد البصير مدير عام المنطقة الأثرية، على تفقد الموقع الأثري بالكامل وزيارة متحف مركب خوفو الأولى، ومشروع مركب خوفو الثانية، إلى جانب زيارة عدد من المقابر الملكية بالمنطقة، كما تفقد الحالة الأمنية للمنطقة.

وأكد العناني دعمه الكامل لاستكمال مشروع تطوير منطقة الأهرامات الأثرية، والتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية للانتهاء منه بما يتناسب مع قيمة الموقع التاريخية والأثرية.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
العدوي: «تنشيط السياحة» فشلت في استثمار زيارة السيسي لأمريكا

العدوي: «تنشيط السياحة» فشلت في استثمار زيارة السيسي لأمريكا

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

الأخبار - السيسي يبحث مع وفد الكونجرس الأمريكي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

الأخبار - السيسي يبحث مع وفد الكونجرس الأمريكي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية»

السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية»