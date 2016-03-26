في أولى جولاته الميدانية.. وزير الآثار يتفقد منطقة آثار الهرم ويتابع مشروع تطويرها

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، اليوم السبت في أولى جولاته الميدانية، منطقة آثار الهرم؛ لمتابعة خطوات عمل مشروع تطوير الأهرامات الذي بدأت الوزارة في تنفيذه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حتى تستعيد المنطقة الأثرية رونقها بما يليق بالحضارة المصرية القديمة.

وحرص العناني، الذي رافقه الدكتور الحسين عبد البصير مدير عام المنطقة الأثرية، على تفقد الموقع الأثري بالكامل وزيارة متحف مركب خوفو الأولى، ومشروع مركب خوفو الثانية، إلى جانب زيارة عدد من المقابر الملكية بالمنطقة، كما تفقد الحالة الأمنية للمنطقة.

وأكد العناني دعمه الكامل لاستكمال مشروع تطوير منطقة الأهرامات الأثرية، والتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية للانتهاء منه بما يتناسب مع قيمة الموقع التاريخية والأثرية.

أ ش أ