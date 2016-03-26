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"تموين الإسكندرية" تضبط أكياس مشروبات ساخنة وملح سياحات غير صالحة للاستهلاك

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"تموين الإسكندرية" تضبط أكياس مشروبات ساخنة وملح سياحات غير صالحة للاستهلاك "تموين الإسكندرية" تضبط أكياس مشروبات ساخنة وملح سياحات غير صالحة للاستهلاك
قام ضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، بحملة تموينية مكبرة بدوائر أقسام المدينة لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى، وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية.

وتم ضبط "سبع الرجال.ك " - 39 سنة صاحب مخزن لحيازته عدد " 200880 "عبوة من أكياس المشروبات الساخنة (نعناع - كركديه – ينسون – زنجبيل)، جميعها مجهولة المصدر وبدون ثمة مستندات.

كما تم ضبط "جمالات. و"- 37 سنة، بائعة لحيازتها وعرضها للبيع "550 " كجم من ملح السياحات به تغير فى الخواص الطبيعيه وغير صالح للإستهلاك الأدمى، و" محمد.ع "- 20 سنة بائع لحيازته، وعرضه للبيع " 156 " علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر.


>"تموين الإسكندرية" تضبط شركة لتوزيع الأدوية تستخدم مخزنا غير مرخص

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مصر 365

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