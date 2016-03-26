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أمطار خفيفة على مدن سانت كاترين وطور سيناء

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أمطار خفيفة على مدن سانت كاترين وطور سيناء أمطار خفيفة على مدن سانت كاترين وطور سيناء
تعرضت مدينة سانت كاترين ومدنية طور سيناء، صباح اليوم السبت إلى أمطار خفيفة مصاحبة برياح شديدة السرعة، ولم تتوقف حركة سير السيارات على الطريق الدولى للمحافظة، ولا توقف لحركة الموانئ البحرية.

وصرح العميد عصام خضر مدير مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة جنوب سيناء أن الأمطار التى سقطت على مدن سانت كاترين وطور سيناء، أمطار خفيفة لا تؤثر على حركة سير المركبات على الطريق الدولى، ولم تؤثر سرعة الرياح على حركة الملاحة البحرية بمينائى نويبع وشرم الشيخ البحريين حيث يعملان بصورة طبيعية ومنتظمة.

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