بالصور.. افتتاح متحفى الطفل والثورة بالقناطر الخيرية فى القليوبية

أعلن المهندس عبد الحكيم القاضى، رئيس مدينة القناطر الخيرية، أنه تقرر فتح متحفى الطفل لعلوم المياه ومتحف الثورة بالقناطر الخيرية لاستقبال الرحالات المختلفة طوال أيام الأسبوع من السبت وحتى الخميس، مشيرا إلى أن الرحلات لعدد لا يقل من 15 إلى 20 فردا للرحلة الواحدة بجميع الهيئات المختلفة.

وأشار رئيس المدينة، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تجميل وتشجير الميدان أمام مدخل قناطر محمد على بالمدينة ورفع جميع الإشغالات، لسيولة الحركة المرورية بالميدان وخدمة المواطنين.

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