أخبار عاجلة

مساء dmc - مذيعة إسرائيلية تبكي وتصرخ على أطفال سوريا .. اليوم .. الذكرى الـ 47 لمذبحة بحر البقر -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي وبيومي فؤاد يغنوا لـ فيروز " زهرة المدائن ويلا تنام ريما " -
مساء dmc - ردود الفعل المختلفة من الصحف العالمية على الضربة الأمريكية للشعيرات في سوريا -
مساء dmc - الضربة الأمريكية لسوريا .. وتعقيب ترامب وآراء الدول العربية على هذه الضربة -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد لـ يسرا اللوزي ..دخلتي الفن بالفتي ولا بجمالك "الله يرحمك يا جو أذانا كتير" -
مساء dmc - ستة سنوات على بدء الثورة السورية .. خسائر بشرية وصلت لـ 470 ألف قتيل ومليوني جريح -
مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات -
بالصور.. هبوط أرضي جديد بشارع بورسعيد في الإسكندرية -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... فتى أحلامي " أحمد رمزي " و "جوني ديب " -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي | كواليس تصوير فيلم ممنوع الإقتراب والتصوير .. الفيلم كله إتصور في "فيلا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

براءة 22 متهمًا في «أحداث شغب السيدة زينب»

Google+ Print
براءة 22 متهمًا في «أحداث شغب السيدة زينب» براءة 22 متهمًا في «أحداث شغب السيدة زينب»

أرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار فتحي البيومي، اليوم السبت، ببراءة 22 متهماً بإرتكاب الشغب والعنف و مقاومة السلطات بمنطقة السيدة زينب.

كانت النيابة العامة ، قد أسندت للمتهمين ، تهم استعراض القوة والتلويح بالعنف امام المجني عليهم من اهالي شارع السلخانة بالسيدة زينب وذلك بان قاموا بأطلاق وابل من الاعيرة النارية في الهواء وزجاجات فارغة وحجارة مما ادي الي ترويعهم وتكدير امنهم وسكينتهم واقلق راحتهم علي النحو المبين بالتحقيقات

كما وجهت النيابة لهم تهم احراز اسلحة نارية بدون ترخيص وهي عبارة عن بندقية الية ومسدس وفرد خرطوش .. كما احرزوا وحازوا ذخائر لتلك الاسلحة وهو ما لا يجوز الترخيص بحيازتها او احرازها

كما انهم استعملوا القوة والعنف مع احد الموظفيين العموميين وهم كل من النقيب احمد نعمان عبد العزيز والنقيب عمرو محمود السيد والنقيب احمد محمد سليم الجمال ” معاوني مباحث قسم شرطة السيدةزينب ” والرقيب اشرف صبحي عبد المجيد.. بان قاموا باطلاق وابل من الاعيرة النارية صوبهم من الاسلحة النارية الموجودة بحوزتهم والقاء الزجاجات الفارغة والحجارة عليهم مما ادي الي اصابة بعضهم بالاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والوارد بالتحقيقات

وأيضا وجهت النيابة لهم تهم اتلاف سيارة خاصة بهيئة الشرطة المدنية عمدا لاعاقة رجال الامن في اداء عملهم والقاء القبض عليهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا