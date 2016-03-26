براءة 22 متهمًا في «أحداث شغب السيدة زينب»

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار فتحي البيومي، اليوم السبت، ببراءة 22 متهماً بإرتكاب الشغب والعنف و مقاومة السلطات بمنطقة السيدة زينب.

كانت النيابة العامة ، قد أسندت للمتهمين ، تهم استعراض القوة والتلويح بالعنف امام المجني عليهم من اهالي شارع السلخانة بالسيدة زينب وذلك بان قاموا بأطلاق وابل من الاعيرة النارية في الهواء وزجاجات فارغة وحجارة مما ادي الي ترويعهم وتكدير امنهم وسكينتهم واقلق راحتهم علي النحو المبين بالتحقيقات

كما وجهت النيابة لهم تهم احراز اسلحة نارية بدون ترخيص وهي عبارة عن بندقية الية ومسدس وفرد خرطوش .. كما احرزوا وحازوا ذخائر لتلك الاسلحة وهو ما لا يجوز الترخيص بحيازتها او احرازها

كما انهم استعملوا القوة والعنف مع احد الموظفيين العموميين وهم كل من النقيب احمد نعمان عبد العزيز والنقيب عمرو محمود السيد والنقيب احمد محمد سليم الجمال ” معاوني مباحث قسم شرطة السيدةزينب ” والرقيب اشرف صبحي عبد المجيد.. بان قاموا باطلاق وابل من الاعيرة النارية صوبهم من الاسلحة النارية الموجودة بحوزتهم والقاء الزجاجات الفارغة والحجارة عليهم مما ادي الي اصابة بعضهم بالاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والوارد بالتحقيقات

وأيضا وجهت النيابة لهم تهم اتلاف سيارة خاصة بهيئة الشرطة المدنية عمدا لاعاقة رجال الامن في اداء عملهم والقاء القبض عليهم.