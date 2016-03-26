بالصور.. عواصف ترابية تغطى سماء مركزى الداخلة وبلاط بالوادى الجديد

تعرضت قرى الوادى الجديد والمراكز التابعة لها لموجة شديدة من العواصف الرملية والترابية، التى غطت سماء مركزى الداخلة وبلاط، والقرى التابعة لهما، وتسببت فى حجب الرؤية على الطرق الرئيسية والفرعية، ما أدى إلى الحد من حركة السيارات والمواطنين بسبب شدة الرياح والأتربة كما تسببت سرعة الرياح فى انقطاع الكهرباء والمياه فى عدد من القرى بالداخلة .

ورفعت الأجهزة التنفيذية درجة الاستعداد تحسبا لوقوع أية طوارئ أو حوادث، بسبب ضعف الرؤية على الطرق، كما شددت إدارة المرور ومديرية الأمن على ضرورة توخى الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة، تحسباً لوقوع أية حوادث لسبب حجب الرؤية عليها .

استقرار حالة الطقس وهدوء العواصف الترابية بالوادى الجديد