الأمن العام يضبط 35 مطلوبا للإعدام والمؤبد فى حملات أمنية

وجه اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية رئيس الأمن العام حملات أمنية لملاحقة الخارجين عن القانون على مستوى الجمهورية.

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 170 قطعة سلاح نارى (25 بندقية آلية – رشاش – 2 بندقية رصاص و42 بندقية خرطوش – 15 طبنجة – 85 فرد محلى)، 704 طلقة وضبط 287 قضية ( 228 اتجار، 59 تعاطى).

وبلغت الكميات المضبوطة (26.465 كجم بانجو و33 شجيرة لذات المخدر – 25.934 كجم حشيش 910 جم هيروين - 44 جم أفيون – 21906 قرص مخدر ).

ولاحقت أجهزة الأمن الهاربين من أحكام قضائية وضبطت 17742 هاربا من حكم ( 184 جناية – 8130 جزئى – 1547 مستأنف – 5755 غرامة 2126 مخالفة )، وتم ضبط محكوم عليه بالإعدام فى قضية "استعراض قوة وتجمهر" و34 محكوم عليهم بالسجن المؤبد فى قضايا مختلفة.

الأمن العام يضبط 670 قطعة سلاح بينها مدافع "أر بى جى" ورشاشات وبنادق

>