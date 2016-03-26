مشادة بين قاضى "فض رابعة" والدفاع بسبب التشكيك فى حضور المتهمين المحبوسين

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، نظر جلسة محاكمة محمد بديع و738 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

وبعد بدء الجلسة بـ 3 دقائق تقريبا نشبت مشادة كلامية بين رئيس المحكمة وأحد أعضاء فريق الدفاع، بعد تأكيد أحد أعضاء فريق الدفاع أنه لا يجوز أن تبدأ الجلسة بدون التأكد من حضور جميع المتهمين المحبوسين على ذمة القضية، وهنا أكد رئيس المحكمة أن جميع المتهمين حضروا، وتم إثبات حضورهم أثناء نزولهم من سيارة الترحيلات، وعقب ذلك رفع رئيس المحكمة الجلسة ليتمكن سكرتير الجلسة من إثبات حضور المتهمين مرة أخرى.

يأتى على رأس المتهمين فى القضية عدد من قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جانب "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

كما تضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم «احتلال وتخريب المبانى والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصرى، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التى لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التى تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص.

بدء جلسة محاكمة محمد بديع و738 متهما بقضية "فض اعتصام رابعة"